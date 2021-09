Analist over cruciale match van Beerschot: "Meer dan één zege nodig" & "Het zal spoken"

Maandag ontvangt Peter Maes met Beerschot ex-club STVV. Het is van moeten voor de Mannekes, na een desastreuze een op achttien.

In Gazet van Antwerpen kijkt analist Mo Messoudi vooruit naar de wedstrijd van komende maandag. "Het is te vroeg om te zeggen dat deze match erop of eronder is. Het belangrijkste is nu dat Peter Maes de nieuwelingen, die laattijdig werden gerealiseerd, zo snel mogelijk kan inpassen."

"Ik ken de fans een beetje en ik denk dat het maandag zal spoken op het Kiel. Ze keren zich wel eens tegen hun ploeg, maar nu zullen ze vol achter hun team staan", aldus Messoudi.

Een zege is dus broodnodig, maar volstaat niet om Beerschot uit het slop te trekken, beseft Messoudi. "Een overwinning kan een boost geven. Maar om weg te geraken uit die onderste regionen, heeft Beerschot een reeks van pakweg 7 op 9 nodig."