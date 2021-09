Blijft Isaac Kiese Thelin dan toch? "Anderlecht heeft me een nieuw contract aangeboden"

Isaac Kiese Thelin leek op weg naar het Turkse Konyaspor, maar de deal sprong ter elfder ure alsnog af.

"We hebben met Konyaspor gesprekken gehad", geeft Thelin toe bij Aftonbladet. "Maar de verhalen dat mijn manager te veel zou gevraagd hebben? Dat is allemaal verkeerd."

"Alles zal in de toekomst zeker uitgeklaard worden. De mensen zullen het dan wel begrijpen. Het is een beetje triest, maar ik kan er niet meer over zeggen nu."

© photonews

Rest de vraag: waar ligt de toekomst van Thelin? "Het Midden-Oosten? Het is een optie, want de transfermarkt is er nog open."

"Maar als ik wil blijven bij Anderlecht, dan kan dat ook. Ze hebben me een nieuw contract aangeboden, er is dus zeker geen malaise tussen mij en de club. Integendeel, er is vertrouwen tussen Vincent Kompany en mij."