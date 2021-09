Mbaye Leye beseft: "We hebben geen excuses meer"

Zondag is er in Luik de derby tussen Seraing en Standard. Ook coach Mbaye Leye blikte vooruit op dat treffen.

Mbaye Leye weet dat er na de zware nederlaag bij Union geen excuses meer zijn: "Onze prestatie daar was slecht, met veel technische fouten."

Te boven komen

"We moeten dit te boven komen en het werk van het begin van het seizoen niet verspillen. De interlandbreak was niet makkelijk met 17 spelers die weg waren, maar we hebben geen excuses meer."

"Seraing is een ploeg die ons pijn kan doen en het blijft een derby. We hadden het er vorig jaar in de Beker van België ook al moeilijk. We zullen karakter moeten tonen in moeilijke omstandigheden."