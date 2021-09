Bossie duidelijk over twee Rode Duivels: "Dat hij niet speelde? Martinez wilde even laten zien wie de baas is"

Tegen Wit-Rusland stuurde bondscoach Roberto Martinez een experimenteel elftal de wei in. Maar het had nog anders gekund.

Zo kregen Charles De Ketelaere en Zinho Vanheusden bijvoorbeeld geen speelkansen tegen de Wit-Russen.

Laten zien wie de baas was

Dat had nochtans zomaar anders gekund, vond ook Johan Boskamp in zijn analyses. Hij had beiden graag zien spelen.

"Dat Zinho geen basisplaats kreeg? Martinez wilde even laten zien wie de baas was", aldus Bossie in Het Belang van Limburg.