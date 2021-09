Pep Guardiola is een grote bewonderaar van de trainer van Leicester City

Pep Guardiola zegt een groot bewonderaar te zijn van Leicester City als club en Brendan Rodgers als manager.

De trainer van Manchester City geeft toe dat hij altijd graag Leicester speelt en steevast iets meeneemt van elke ontmoeting. "De laatste jaren is Leicester echter een van de grootste kanshebbers - een team van topklasse", zei Pep. “Ik ben een grote fan van hun manager; Ik leer veel bij het kijken naar zijn team. Ze hebben goede scouting en ze halen de perfecte spelers voor wat ze nodig hebben. Leicester uit is altijd moeilijk maar we zijn klaar voor de uitdaging."

De kans dat Kevin De Bruyne aan de aftrap verschijnt bij Manchester City is klein. De smaakmaker van City is nog maar pas hersteld van zijn blessure die hij opliep tijdens het EK. Bij Leicester City zal Youri Tielemans waarschijnlijk in de basis starten.