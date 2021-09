🎥 Scoren bij de Duivels, scoren bij de Blues: Romelu Lukaku opent zijn rekening op Stamford Bridge

Romelu Lukaku doet gewoon verder waar hij mee bezig was scoren. Of het nu bij de Duivels is of bij zijn ploeg Chelsea. Zijn doelpunt voor de Blues tegen Aston Villa heeft wel bijzondere waarde: het is zijn eerste treffer als Chelsea-speler op Stamford Bridge.

Zoals bekend stond Romelu Lukaku van 2011 tot 2014 al op de loonlijst bij Chelsea. Een nog jonge Lukaku speelde in die periode tien matchen voor de Londenaars zonder te scoren. Bij zijn tweede passage bij Chelsea had de Belgische spits al kunnen scoren bij Arsenal en nu deed hij dat dus ook op Stamford Bridge. Slechts een klein kwartiertje was het zoeken voor Chelsea naar de openingstreffer in de thuiswedstrijd tegen Aston Villa. De splijtende dieptepass van Kovacic was precies op maat. De afwerking van Lukaku was klasse: verdediger Tuanzebe werd eerst nog fijntjes uitgekapt en vervolgens schoof Big Rom de 1-0 onder doelman Steer tegen de touwen. De rekening op Stamford Bridge is geopend! 😍📃 @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/NvOu0B0cPH — Play Sports (@playsports) September 11, 2021 Weinig verrassend dat ze bij Villa de handen vol hadden met Lukaku. Die was dan ook met vertrouwen naar de Premier League teruggekeerd na zijn in totaal drie doelpunten voor de Rode Duivels in de interlandbreak, twee tegen Estland en één tegen Tsjechië.