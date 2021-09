🎥 Club Brugge heeft duidelijk goud in handen: jonge Canadees bezorgt zijn ploeg de zege met fraaie treffer

Club Brugge pakte in het slot van de zomermercato uit met een stevig transferoffensief. Het haalde heel wat nieuwkomers naar het Jan Breydelstadion, onder meer ook Tajon Buchanan. De jonge Canadees keerde nog wel terug naar de MLS, waar hij momenteel enorm uitblinkt.

De 22-jarige rechtsbuiten schonk zijn ploeg met een fraaie treffer de zege tegen New York City. Hij legde meteen aan en plaatste de bal in de verste hoek. Tajon Buchanan verkeert in bloedvorm, inmiddels liet hij er zes doelpunten en vijf assists noteren in 17 wedstrijden.

Club Brugge heeft dus duidelijk goud in handen. Het jonge toptalent was gegeerd wild op de transfermarkt, er was onder meer ook interesse uit de Bundesliga en de Serie A. Blauw-zwart betaalde zes miljoen euro aan New Engeland Revolution, waar hij het seizoen nog uitdoet. Hij wordt pas na de winterstop in België verwacht.