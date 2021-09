Westerlo wint van Waasland-Beveren en wipt opnieuw naar de leiding

Zondagavond stond er in 1B nog de kraker tussen Waasland-Beveren en Westerlo op het programma. Uiteindelijk werd er door de jongens van Jonas De Roeck eenvoudig gewonnen, maar het kreeg ook hulp van de geel-blauwen die enkele grote kansen verprutsten.

Voor de thuisploeg startte het duel met een bijzondere opdoffer. Na amper 15 minuten voetballen moest sterkhouder Vukotic het veld geblesseerd verlaten. Bij Westerlo profiteerden ze meteen van de situatie. Nauwelijks enkele minuten later bracht Tuur Dierckx zijn ploeg op voorsprong. Hij kon een doorgekopte hoekschop staalhard tegen de touwen knallen.

Vlak voor rust verdubbelden de Kemphanen hun voorsprong. Opnieuw was er een belangrijke rol voor doelpuntenmaker Dierckx weggelegd. De aanvaller stuurde Vaesen alleen richting doel. De jonge spits miste in eerste instantie zijn grote kans, maar maakte wel gebruik van de rebound. Hij legde de bal slim af tot bij Bernat, die simpel kon binnenduwen.

Na rust leek Waasland-Beveren de aansluitingstreffer beet te hebben. Eerst kopte Edmundson een voorzet tegen de lat. Bij zijn tweede poging moest hij het leer gewoon binnentikken, maar duwde hij de bal onbegrijpelijk naast.

De Waaslanders gingen in het slot nadrukkelijk op jacht naar de aansluitingstreffer. Ze werden steeds dreigender en versierden zelfs een penalty. Opnieuw werd een unieke mogelijkheid de nek omgewrongen. Kevin Hoggas trapte hoog over. De frustraties liepen hoog op en er waren nog enkele opstootjes, maar Westerlo had de volle buit dan al op zak.