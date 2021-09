Ajax Amsterdam krijgt van UEFA verbod voor Champions League

Ajax zal tijdens de Champions League niet te zien zijn in het derde shirt dat het uitbracht ter ere van Bob Marley.

De Nederlandse kampioen bracht een derde shirt uit met verwijzingen naar het liedje ‘Three Little Birds’ van Bob Marley.

De bedoeling was het onder andere in de Champions League te gebruiken, maar daar is nu een verbod op gekomen.

UEFA heeft het gebruik van het shirt verboden. “De Europese voetbalbond ziet het als een andere uiting dan het clublogo, logo kledingsponsor of mouwsponsor. Andere uitingen zijn niet toegestaan”, laat de club weten aan Ajax Life.

‘Cause every little thing 😍 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021