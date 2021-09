Imke Courtois is grote fan van Noa Lang

Noa Lang scoorde vrijdag tweemaal tegen KV Oostende en mede hierdoor maakt hij grote indruk op Imke Courtois.

Courtois is grote fan van zijn kunsten op het voetbalveld. 'Hij straalt straatvoetbal uit, is technisch zeer begaafd en onvoorspelbaar in zijn acties', geeft Courtois aan bij De Zondag. 'Toch leuk, voetbal is ook wat show. Op het juiste moment moet zoiets kunnen. Niet wanneer je achterstaat of net buiten je eigen zestienmeter.'

Lang is in ieder geval een attractie op de Belgische velden. 'Het spelplezier druipt eraf. Dat mag je ook niet afnemen, als je zo'n speler overstelpt met richtlijnen en looplijnen neem je 20 tot 30 procent van zijn kwaliteiten af', besluit Courtois.