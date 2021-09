Moddergooien tussen de machtigste mannen in La Liga over vertrek Messi: "Hij heeft een zieke obsessie met Barcelona"

De uitspraken van La Liga-voorzitter Javier Tebas zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Barcelona-preses Joan Laporta. Tebas zei onder andere dat Barça het vertrek van Lionel Messi had kunnen vermijden.

Tebas viseerde daarmee Laporta en die liet zich daarna niet onbetuigd. Een rondje moddergooien tussen de machtigste mannen in het Spaanse voetbal...

"Ongepast. Zeker als je bedenkt dat we het hebben over de voorzitter van La Liga", zegt Laporta op de sociale media van de club. "In plaats van zoeken naar harmonie en begrip is hij uit op conflict en confrontatie. Hij heeft een zieke obsessie met Barcelona, maar dat weten we in Catalonië al langer."

Volgens Tebas had Messi kunnen blijven als Barça het veelbesproken contract met investeringsmaatschappij CVC Capital Partners had ondertekend. "We gaan bij Barcelona niet meedoen aan de persoonlijke projecten van meneer Tebas. Hij wil onze club gebruiken om aan meer geld te komen door de televisierechten voor de komende vijftig jaar uit handen te geven."

Volgens Laporta is het vertrek van Messi enkel en alleen te wijten aan de financiële regels van La Liga. "Meneer Tebas wil roomser zijn dan de paus als het gaat om fair play. Laat hem er maar eens naar kijken, want in andere landen is men veel flexibeler. Daar slagen clubs er wil in om hun belangrijkste spelers te behouden."