Een rondje Champions League met Romelu Lukaku in een hoofdrol

Champions League dat is genieten van onze beste Rode Duivels die schitteren voor hun clubs. Vanavond was het niet anders.

In de vooravond stonden al twee partijen in de Champions League op het programma. Zo begon Manchester United al met een miskleun aan hun campagne. Dat kan je HIER lezen.

Barcelona - Bayern München

Barcelona begon aan zijn eerste Champions League campagne post Messi. Het kreeg direct een zware kluif voorgeschoteld met de Duitse recordkampioen Bayern München die op bezoek kwamen. De Duitsers kwam op voorsprong via Müller en vlak na rust maakte Lewandowski er 0-2 van.

Bayern München was van plan om door te duwen want in de 85ste minuut maakte Lewandowski er 0-3 van. Dit was eveneens de eindstand.

Dynamo Kiev - Benfica

Bij Benfica stond Vertonghen centraal achterin de defensie. In de 93ste minuut maakte Shaparenko het enigste doelpunt van de partij maar dit werd uiteindelijk afgekeurd. Zo kon Vertonghen de 0 houden en neemt Benfica één punt mee uit Oekraïne.

Lille OSC - Wolfsburg

Bij Wolfsburg stond natuurlijk Koen Casteels in doel om proberen de 0 te houden. Hierin slaagde de Rode Duivel ook waardoor Wolfsburg met één punt terugkeerde naar Duitsland want zelf scoren dat lukte niet.

Chelsea - Zenit St. Petersburg

Bij Chelsea stond natuurlijk Romelu Lukaku in de spits en klaar om doelpunten te maken. De Belgische topscoorder zette dan ook de thuisploeg op voorsprong nog in de eerste helft met een rake kopbal. Dit was tevens het enigste doelpunt van de partij waardoor Chelsea met 1-0 wint.

Andere partijen: