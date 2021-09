Vier clubs moesten vandaag al aan de slag in de Conference League

Alle wedstrijden in de groepsfase van de Conference League zijn 'gewoon' op donderdag maar toch moesten vandaag al vier ploegen aan zet komen.

Maccabi Haifa kreeg vandaag al bezoek van Feyenoord. De wedstrijd eindigde op 0-0. Het andere Maccabi maar dan uit Tel Aviv ontving het Armeense Alashkert en won met 4-1. Omdat het ook Champions League is vanavond moesten deze wedstrijden al gespeeld worden om 16u45.

De reden dat deze wedstrijden al vandaag werden gespeeld is dat het donderdag Jom Kipoer is, een nationale feestdag in Israël.