Vanaken voor treffen met wereldsterren PSG: "Voor één keer hebben wij eens niets te verliezen"

Mission Impossible. Is dat wat Club Brugge staat te wachten in de Champions League?

PSG, Manchester City, RB Leipzig oftewel de moeilijkste ploeg uit elke poule is in de groep van Club Brugge terechtgekomen. Op de eerste speeldag komen meteen de sterren van PSG over de vloer in het Jan Breydelstadion.

Na de 3-0 overwinning tegen KV Oostende kan Club Brugge wel met een goed gevoel de wedstrijd tegen PSG voorbereiden, al zal het wellicht uit een ander vaatje moeten tappen woensdag.

"We hebben PSG al eens ontvangen, nu zijn ze met nog meer wereldsterren maar nu hebben wij voor één keer eens niets te verliezen", klinkt het bij Hans Vanaken. "Het zal een heel andere wedstrijd zijn als tegen KVO met veel minder balbezit."

© photonews

Kwalificatie voor de volgende ronde wordt aartsmoeilijk en misschien wel onmogelijk. Maar Vanaken is het eens met andere analisten. "We moeten een zo goed mogelijk Club Brugge laten zien dat toch probeert om iets te halen. De match moet altijd gespeeld worden. We moeten scherp zijn en ons ding doen. Je maakt altijd kans, enkele jaren geleden gingen we in Parijs ook bijna gelijkspelen. Elk procentje moeten we proberen te grijpen", klinkt het hoopvol.