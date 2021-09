Jonge landgenoot bijna zeer belangrijk voor OSC Lille in de Champions league: "Penalty? Ik respecteer de beslissing van de VAR"

Dinsdag mocht Amadou Onana voor het eerst in de Champions League invallen tegen Wolfsburg. De Belgische middenvelder van OSC Lille maakte zelfs bijna het verschil toen hij in de laatste seconden op de rand van het strafschopgebied onderuit werd gehaald.

Toen Amadou Onana in de slotfase werd neergehaald door Joshua Guilavogui (90e+6), dacht LOSC nog een ultieme mogelijkheid op de winnende treffer beet te hebben. Maar de VAR beoordeelde de fase en vond dat de overtreding op de Belgische jeugdinternational net buiten het strafschopgebied plaatsvond: "Ik denk dat ik minstens één voet op de lijn had, maar ik respecteer de beslissing van de VAR. Het hoort bij voetbal en je moet ermee leven," vertelde hij aan de officiële website van de Franse club.

De 20-jarige middenvelder, die in de 83e minuut op het veld kwam, proefde voor het eerst van de sfeer in de Champions League. “Ik ben erg blij met de manier waarop we hebben gespeeld. Dit weekend zien we hopelijk hetzelfde tijdens de derby tegen RC Lens.”