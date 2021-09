🎥 Voormalig sterkhouder van KRC Genk komt weer boven water met doelpunt in Engelse tweede klasse

Het was even geleden, maar Sander Berge heeft zich in Engeland opnieuw doen gelden. Hij scoorde namelijk een belangrijk doelpunt voor Sheffield in de thuiswedstrijd tegen Preston. Uiteindelijk leverde het pareltje wel maar een punt op voor de thuisploeg.

Een mooi in elkaar geknutselde aanval werd uiteindelijk ook verzilverd met een doelpunt. Daarmee leek de inmiddels 23-jarige Noor zijn ploeg vijf minuten voor tijd over de streep te trekken. Preston scoorde in de toegevoegde tijd dan toch nog de gelijkmaker (2-2). Hierdoor blijft Sheffield United in de Championship steken op een teleurstellende zestiende plaats.

Voor Sander Berge was het wel opnieuw een lichtpuntje. De defensieve middenvelder stond door een positieve coronatest even aan de kant, maar scoorde meteen op zijn rentree. Daarvoor begon hij wel al vijf wedstrijden aan de aftrap voor zijn club. Ondanks de degradatie blijft het vertrouwen in hem groot, en neemt hij keer op keer plaats op het middenveld.

De voormalige sterkhouder van KRC Genk leek klaar voor een carrière bij een Europese subtopper. Hij maakte dan ook indruk in de Premier League en kwam op het verlanglijstje van enkele grote clubs terecht. Mede door blessureleed verdween hij uit the picture en werd een transfer door zijn neus geboord.

Ondertussen probeert de Noorse international zich in de Engelse tweede klasse opnieuw in de kijker te spelen. Door zijn jonge leeftijd beschikt hij nog steeds over het potentieel om op het hoogste niveau mee te kunnen draaien.