Sportman met een groot hart: Ronaldo trapt steward buiten westen, maar die houdt er mooi geschenk aan over

Cristiano Ronaldo bereidde zich gisteren voor op de Champions League-match tegen Young Boys Bern. Tijdens de opwarming trapte hij hard op doel, maar miste en raakte... een steward.

De steward ging tegen de grond en had medische verzorging nodig. Ze stelde het achteraf wel goed. Ronaldo sprong meteen over de omheining om te gaan kijken of ze in orde was. En gaf haar ook nog zijn wedstrijdshirt na de match.