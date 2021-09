750 Genksupporters toegelaten op Stayen: "Dat willen we echt vermijden"

Op Stayen zullen er dit weekend voor het eerst sinds de coronapandemie bezoekende supporters aanwezig zijn.

Op de derby tussen STVV en Racing Genk zullen er 750 bezoekende supporters toegelaten worden, goed voor 60 procent van de normale capaciteit.

De laatste versie van 2019 met publiek roept nog altijd slechte herinneringen op. Toen werden door beide supportersclans vuurwerk afgeschoten.

“Een beetje jennen mag, dat hoort bij een derby. Maar geweld tolereren we niet”, zegt Sven Menten, verantwoordelijke wedstrijdorganisatie en ticketing bij STVV, bij HLN. “We willen terug naar die gezonde rivaliteit van de Limburgse derby. Daarom zullen we als club kordaat optreden tegen supporters die over de schreef gaan. Zij zullen zich naast een pv van de politie ook mogen verwachten aan een stadionverbod vanuit de club.”