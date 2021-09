Presnel Kimpembe: "We raakten niet voorbij een zeer goede ploeg van Brugge"

Paris Saint-Germain heeft in de openingswedstrijd van de Champions League met 1-1 gelijkgespeeld tegen Club Brugge. Na de wedstrijd gaf Presnel Kimpembe toe dat ze het niet onder de markt hadden tegen de Belgische landskampioen.

Paris Saint-Germain heeft op de eerste dag van de Champions League teleurgesteld tegen een sterk Brugge. De Franse nummer twee van vorig seizoen verlaat België dan ook slechts met een punt, want het werd een 1-1 gelijkspel.

Presnel Kimpembe gaf een reactie over de wedstrijd bij Canal+. "Om te beginnen, het is de Champions League, dus het is op topniveau. We raakten niet voorbij een zeer goede ploeg van Brugge, ook al speelden we niet ons beste voetbal. Het was een ingewikkelde wedstrijd. We hebben nog steeds een punt. Het belangrijkste is dat we niet verloren hebben. Je moet deze teams respecteren. Op papier hebben we het juiste team, maar we moeten het op het veld laten zien. Dit team heeft niet verloren. We zullen ons goed voorbereiden op de volgende wedstrijden", aldus de centrale verdediger van PSG.