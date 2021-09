Thibaut Courtois maakt indruk in de Champions League: "Op dit moment de beste keeper ter wereld"

Real Madrid moest woensdag in de Champions League meteen vol aan de bak in de topper tegen Inter en de Spaanse topclub haalde het uiteindelijk met 0-1 na een doelpunt van Rodrygo in het slot van de wedstrijd.

De speler die bij Real Madrid echter het meeste indruk kon maken, was Thibaut Courtois. De Rode Duivel pakte uit met enkele geweldige reddingen en ook de Spaanse kranten zagen een zeer sterke Courtois. Volgens MARCA is Courtois op dit moment zelfs de beste keeper ter wereld. "Courtois hield alles tegen wat in zijn buurt kwam en op het schot van Dzeko had hij een mirakel in huis. De naam Oblak valt meteen, maar er is op dit moment geen betere doelman dan Thibaut Courtois", aldus de Spaanse krant.