Club Brugge legt twee sterkhouders vast tot 2024 en 2025

Niet één maar twee contractverlengingen bij Club Brugge vandaag. Charles De Ketelaere verlengt bij Club Brugge tot 2024, Noa Lang verbindt zich tot 2025 aan blauwzwart.

Aanvallers Charles de Ketelaere en Noa Lang tekenen allebei een contractverlenging bij Club Brugge.

De Ketelaere (20) brak vorig seizoen helemaal door. De aanvaller doorliep alle jeugdreeksen van Blauw-Zwart en werkte zich op tot een vaste waarde in het elftal van Philippe Clement. Op het Gala van de Gouden Schoen ontving ‘CDK’ de trofee voor ‘Belofte van het Jaar’. Dit seizoen was Charles al goed voor 3 doelpunten en 2 assists in 7 wedstrijden. De Ketelaere tekent tot 2024 bij Club.

Lang (22) kwam in 2020 naar Blauw-Zwart en was in het kampioenenjaar van Blauw-Zwart de sensatie van de Jupiler Pro League. De Nederlander was 22 keer beslissend in 24 Jupiler Pro Leaguewedstrijden. Zijn goeie prestaties werden beloond met de verkiezing van ‘Belofte van het jaar’ op het Gala van de ‘Profvoetballer van het Jaar’. De publiekslieveling tekent een contractverlenging tot 2025 bij Club.