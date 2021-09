FIFA 22 maakt van Belg de vierde beste speler in hun rating

De top 100 van de FIFA22 ratings telt vijf Belgen. Waaronder twee doelmannen, een zuivere aanvaller en twee aanvallende middenvelders.

Kevin de Bruyne is de hoogst genoteerde Belg op de FIFA22 lijst. Hij staat op de 4de plaats en moet juist Messi, Lewandowski en Ronaldo voor zich dulden. Courtois is de tweede beste belg met een rating van 89 en staat zo op de 19de plaats.

Lukaku is serieus gestegen dankzij zijn topseizoen met Inter en zijn prestaties bij de Rode Duivels. Hij staat nu op de 26ste plaats met een rating van 88. De vierde Belg in de top 100 is Koen Casteels met een rating van 86.

Toch zijn er niet alleen stijgers bij onze Rode Duivels. Zo staat Eden Hazard nog in de top 100 maar zijn rating zakte met 3 punten tot 85. Dit door een seizoen dat gekenmerkt stond door vele blessures.