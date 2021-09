Opnieuw geen Vormer tegen Charleroi: "Ruud was emotioneel", maar wou zijn aanvoerdersband definitief doorgeven

Philippe Clement zal ook in Charleroi Ruud Vormer niet opstellen. Noodgedwongen, want de Nederlander is geblesseerd.

Geen Vormer tegen Charleroi. De kapitein van Club Brugge is geblesseerd. Hij heeft last van een blessure aan de achillespees. Philippe Clement kwam op zijn persconferentie nog eens terug op het feit dat Vormer niet speelde tegen Paris Saint-Germain. Vormer dacht er zelfs aan om zijn aanvoerdersband definitief door te geven. “Ruud was emotioneel. Maar na een avondje nadenken is hij me komen zeggen dat hij toch gewoon onze kapitein wilde blijven en nadien heeft hij goed getraind”, zegt Clement.





