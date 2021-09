Club Brugge en Charleroi-fans geven minister Verlinden lik op stuk met pyrotechnisch materiaal

Enkele weken nadat Minister van Binnenlandse Zaken zich had uitgelaten over streng optreden bij pyrotechnisch materiaal in de voetbalstadions, hebben de supporters van Club Brugge en Charleroi gereageerd met een duidelijk signaal.

Begin augustus meldde Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat er een voorontwerp op tafel lag om het gebruik van bengaals vuur en ander pyrotechnisch materiaal strenger te bestraffen. Het is al even verboden om zulk materiaal mee te nemen in de stadions, minister Verlinden wil nu duurdere geldboetes en een stadionverbod dat van langere duur is voor wie het materiaal in het stadion brengt.

De minister heeft daarvoor steun gevonden bij de Pro League en de officiële kanalen van de clubs zelf, maar de supporters denken er duidelijk anders over. Voor Charleroi-Club Brugge staken de bezoekende supporters heel wat bengaals vuur aan in het bezoekersvak. Samen met de boodschap: "Annelies, van onze cultuur ken je niets!", een duidelijke sneer naar de minister.

© photonews

Tijdens de wedstrijd zelf werd het spel ook even stilgelegd vanwege vuurwerkgebruik door de thuissupporters. Net wanneer Club Brugge in de aanval was, werd er wat vuurwerk op het veld gegooid en ook fusées afgestoken. Scheidsrechter Lardot was genoodzaakt om de wedstrijd enkele minuten stil te leggen: