Selim Amallah laat zich uit over de zomermercato en de toekomst

Het leek er even op dat hij deze zomer zou verkassen, maar uiteindelijk is Selim Amallah gewoon bij Standard gebleven. Wat gaat het nieuwe seizoen voor hem bieden?

"Ik moet me focussen op mijn concentratie en me minder laten afleiden door andere zaken. Ik werk aan mijn mentaliteit en attitude, het is niet altijd mooi om zien", aldus Amallah op een persconferentie voor de Clasico tegen Anderlecht.

"Ik had ook graag naar een andere club gegaan, om eens iets anders te zien. Maar ik heb nog een contract tot 2023 bij Standard."

"Ik focus me dan ook op mijn club. Als er een heel mooi bod komt dat zowel voor mij als voor de club goed is, dan zullen we er wel over spreken."