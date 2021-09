De druk intern op Brian Priske wordt verhoogd.

Antwerp verloor met 2-1 op het veld van Olympiakos en moet nu beginnen aan een inhaalrace in de Jupiler Pro League. Nu zondag wacht Seraing in het eigen Bosuilstadion. General Manager, Sven Jaecques verhoogt alvast de druk op Priske om te winnen.

Met drie matchen op minder dan een week tijd begin het snel te gaan bij Antwerp. Na een nieuwe trainer, vele transfers en moeilijke start is de tijd voor excuses gedaan. Nu moeten er punten gepakt worden bij Antwerp. Dit zegt ook Sven Jaecques de General Manager van Antwerp bij Gazet van Antwerpen. “Na die start met 0 op 6 tegen KV Mechelen en Kortrijk zei ­iedereen: 'Zo erg is dat niet'. Maar dat is het absoluut wel. Met de vele wijzigingen zaten we niet in de makkelijkste situatie, maar de uitleg van 'je moet het wat tijd geven' is ­voorbij. We gaan niet rond de pot draaien: zondag moet het er boenk op zijn. Spelers en coach vinden stilaan wat stabiliteit. Dat is ­nodig om wedstrijden te winnen. Want wat mij betreft: eerst winnen en vervolgens goed voetbal, niet omgekeerd.”