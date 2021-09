Malinwa-winger ontbreekt in zege tegen OHL: "Chapeau dat hij aangaf om niet te kunnen spelen"

KV Mechelen behaalde zaterdag een deugddoende overwinning in eigen huis tegen OHL (2-0). Bij Malinwa was er geen spoor van Marian Shved.

De Oekraïense dribbelkont van Malinwa ondervond te veel hinder aan de hamstrings, liet Wouter Vrancken na afloop van de partij weten. "Die blessure bleef heel vorige week aanslepen. Hij was vrijdag niet voldoende gerecupereerd om te kunnen spelen."

"Chapeau voor hem dat hij me dan ook aangaf dat hij niet 100% is om te spelen. Al denk ik niet dat het heel ernstig is, hopelijk recupereren we hem voor volgend weekend", aldus Vrancken.

Zondagavond gaat KV Mechelen op bezoek bij Charleroi.