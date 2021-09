📷 Paul Onuachu tekent contractverlenging bij Racing Genk

Racing Genk is met Paul Onuachu tot een akkoord gekomen over een contractverlenging voor een seizoen. Hij is nu aan KRC Genk verbonden tot midden 2024.

Onuachu debuteerde op 1 september 2019 voor Genk. In zijn eerste seizoen scoorde hij 10 keer, in zijn tweede stopte de teller pas bij 35 goals. “Het leverde hem de titel op van topscorer en omdat Paul veel meer is dan een doelpuntenmachine werd hij ook verkozen tot Profvoetballer van het Jaar”, staat bij de club te lezen.

“Intussen heeft hij de kaap van 50 doelpunten voor onze club genomen. Afgelopen donderdag was Onuachu alweer beslissend met de winner in Wenen, gisteren deed hij het nog eens over in de derby op Stayen. Het brengt zijn totaal in de huidige campagne op 6 stuks. In zijn laatste 51 wedstrijden als Genkie maakte Paul liefst 42 doelpunten”, besluit de club.