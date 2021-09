Gert Verheyen blaast loftrompet: "Beste veldspeler van Club Brugge"

Club Brugge heeft er een goede week opzitten. KV Oostende werd over de knie gelegd, in de Champions League werd het sterrenensemble van PSG op een gelijkspel gehouden en op bezoek bij Charleroi ging blauw-zwart in extremis met drie punten aan de haal.

Aan uitblinkers geen gebrek, al is het toch Charles De Ketelaere die met de meeste aandacht ging lopen. Het 20-jarige talent deed het de voorbije weken uitstekend als nummer negen. Gert Verheyen wijdde in Extra Time zijn moment van de week aan de youngster van Club Brugge. "Hij leverde een topprestatie tegen PSG en ook tegen Charleroi vond ik hem de beste veldspeler bij blauw-zwart", aldus Verheyen. "Het is altijd opletten met superlatieven, maar bij De Ketelaere krijg je die neiging automatisch. De reden? Hij koppelt efficiëntie aan mooi voetbal." "Hij maakt erg goed gebruik van zijn lichaam, draait steevast goed weg en toetste de bal mooi", besluit de analist zijn lofrede.