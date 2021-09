KV Mechelen gaat contract van sterkhouder openbreken: op naar de tien jaar

KV Mechelen heeft een akkoord bereikt met Joachim Van Damme om zijn contract open te breken. De middenvelder is op weg naar meer dan tien jaar bij Malinwa.

Van Damme zit nu - na een onderbreking bij Waasland-Beveren - aan zijn achtste seizoen Achter de Kazerne. Zijn huidig contract loopt nog tot eind volgend seizoen, maar KV Mechelen probeert het al te verlengen sinds vorig jaar. Nu is er echter een doorbraak en de 30-jarige middenvelder zet waarschijnlijk nog deze week zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis.

Van Damme speelde tot nu 146 matchen voor KVM. Begin dit seizoen waren er even strubbelingen en werd hij even naar de B-kern verwezen, maar dat is nu allemaal uitgepraat.