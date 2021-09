Vormer twijfelde over aanvoerdersband: "In Engeland of Italië zie je dat dikwijls"

Philippe Clement heeft een moeilijke beslissing genomen door Ruud Vormer in de Champions League-match tegen PSG op de bank te zetten. De Nederlander twijfelde zelfs even dat hij aanvoerder zou blijven. Voor René Vandereycken hoeft dat niet...

De ontgoocheling was natuurlijk begrijpelijk. "Een cruciale vraag is: wie heeft hem aangesteld als aanvoerder? Als dat Philippe Clement was, zou hij de vraag over het aanvoerderschap aan hem moeten richten. Maar als hij aangesteld is op voorspraak van de spelersgroep, zou hij dat aan hen moeten voorleggen", zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad.

"Persoonlijk ben ik er voorstander van dat een aanvoerder wordt aangeduid door de spelersgroep, aangezien hij in de eerste plaats de vertegenwoordiger is van die spelers. Dat Vormer even twijfelde, is te begrijpen, maar dat die twijfel naar buiten werd gebracht, is dat minder. Dat vond ik onnodig. Als Vormer in de toekomst niet elke wedstrijd meer speelt, is dat op zich geen reden om een andere aanvoerder aan te duiden. In Engeland of Italië zie je vaak dat de aanvoerder niet aan de wedstrijd begint."