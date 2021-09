Union moest vanavond al bekeren en... maakt er een waar doelpuntenfestival van in het Dudenpark

De Belgische eersteklassers krijgen nog even rust in de Croky Cup, maar er zijn uitzonderingen. Union SG moest vanavond al aan de bak.

Union SG had niet de minste moeite om FC Lebbeke opzij te zetten. De amateurclub - Lebbeke komt uit in Derde Amateur - verweerde zich kranig, maar had geen schijn van kans tegen het veredeld B-elftal van de Brusselaars.

Het scorebord in het Dudenpark wees na negentig minuten 7-0 aan. Voor de liefhebbers van statistieken: de doelpunten werden gescoord door Kaoru Mitoma, Christian Burgess, Felipe Avenatti, Lorenzo Paolucci, Lazare Amani, Teddy Teuma en Deniz Undav.