Blessuregolf bij AA Gent: "Ik weet niet wie er morgen fit zal zijn, de lijst is te lang"

Hein Vanhaezebrouck weet nog niet met welke ploeg hij morgen gaat beginnen tegen Anderlecht. Zijn selectie wordt geteisterd door kleine en grotere blessures.

“We zitten nu eenmaal in de hoek waar de klappen vallen en dat vertaalt zich nu ook in kleine bobo’s. Veel jongens met kleine problemen, het is dan ook afwachten wie er klaar zal zijn voor de match tegen Anderlecht. Het is afwachten wie er op staat en zich beter voelt. Dat is typisch voor een periode waar alles tegen zit", aldus Vanhaezebrouck.

Een overzicht gaf hij wel niet mee. “De lijst is te lang. Ik heb een selectie gemaakt van 22 of 23 spelers en ik weet op dit moment totaal nog niet wie er wel of niet fit zal raken. We hebben zeker vijf of zes twijfelgevallen. Het zijn er teveel om op te noemen. Andere jongens komen ook niet terug hé zoals Hjulsager en Odjidja. Depoitre staat voorlopig wel op de lijst maar het is nog afwachten want hij trainde slechts één keer met de groep mee.”