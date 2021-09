📷 Bosnische fans gaan compleet door het lint en steken auto refs in brand

De wedstrijd tussen Vele Mostar en Borac werd bij een 0-2 stand in minuut 82 al een keer stilgelegd nadat enkele 'thuisfans' zich niet konden vinden in enkele beslissingen van de spelleiding.

Na de wedstrijd werd een voertuig met daarin drie scheidsrechters tegengehouden. Enkele mannen beschadigden de auto en gooiden een toorts in de wagen, die vervolgens helemaal uitbrandde. Als bij wonder viel er slechts een lichtgewonde.

BiH 21.09.2021



Vele Mostar - Borac match was interrupted in the 82 minute after local fans stormed the pitch, who were furious at the work of referee Sabrija Topalović. After the game, Velez Mostar fans also attacked the car in which 3 referees were traveling and they burned it. pic.twitter.com/SqEygY5cMf