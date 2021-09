Hoe Beerschot aan zijn 'trainersteam' kwam: zware onderhandelingen om ideale mix samen te stellen

Beerschot kwam gisteren niet met één trainer, maar meteen met vier aandraven. De 52-jarige door de wol geverfde Javier Torrente wordt de hoofdtrainer, maar ook Frank Magerman en Greg Vanderidt krijgen een heel prominente en belangrijke rol.

Torrente heeft een naam als een klok in de voetbalwereld. Bijna 20 jaar lang was hij de assistent van Marcelo Bielsa, de meest succesvolle Argentijnse coach ooit. Sander Van Praet en Frédéric Van den Steen voerden de gesprekken met de Argentijn, maar hij werd voorgedragen door Pieter Jacobs, die met hem samenwerkte bij Marseille.

Barbecue

Jacobs - zoon van Ariël Jacobs - krijgt trouwens ook weer een belangrijkere rol in de technische staf. Hij was onder Will Still en Hernan Losada een gewaardeerd lid van de trainersstaf, maar werd door Peter Maes wat opzijgeschoven. Hij wordt nu ook weer Performance Manager.

Torrente staat gekend als een passioneel en vurig trainer, die door zijn spelers veelal op handen gedragen wordt. Een Argentijnse barbecue zal de komende weken waarschijnlijk ook wel eens op het programma staan. Hij staat immers bekend als een man die een hechte groep wil smeden. Maar spelers die de kantjes eraf lopen, zullen het snel te horen krijgen. Hij zal de sportieve knopen doorhakken, maar wel in nauw overleg met zijn assistenten.

Magerman al eerder in beeld

Frank Magerman - die al bij de jeugd van Beerschot actief was - was eerder al in beeld bij Beerschot. Toen de club vorig jaar getroffen werd door heel wat coronagevallen sprong hij ook al eens in om de trainingen te leiden. Belangrijke spelers zoals Tom Pietermaat vroegen toen al om hem bij de club te houden, maar Magerman kon toen niet overtuigd worden. Dit keer lukte het dus wel.

Ook Vanderidt weghalen bij Rupel Boom leek niet meteen de makkelijkste opgave, maar hij zal dus instaan voor de dagelijkse werking. Beerschot denkt altijd eerst Belgisch, maar met Torrente haalden ze nu wel hun eerste keuze binnen. Met Magerman en Vanderidt heeft de club wel voor belangrijke Vlaamse assistenten gekozen. Het drietal moet nu de ploeg zo snel mogelijk in de juiste vorm krijgen, als een team.