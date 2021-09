Kevin De Bruyne zet nieuwe stap in ontwikkeling: "Hij heeft nu matchritme nodig"

Kevin De Bruyne speelde, was kapitein én scoorde op dinsdag voor Manchester City. En zo groeit hij stilaan naar zijn beste vorm toe.

Kevin De Bruyne heeft er zijn eerste volledige wedstrijd van het seizoen opzitten. Hij scoorde zelfs in een makkelijke zege.

Voorbereiding

"Kevin heeft een echte voorbereiding nodig, want hij was veel geblesseerd de voorbije maanden", aldus Guardiola.

"Hij heeft ritme nodig om helemaal fit te worden. Daarom dat het goed was dat hij eens 90 minuten speelde. We weten dat zijn conditie nog niet top is, maar dit was een goed moment om klaar te raken."