Waarom Raman voor Anderlecht koos, ondanks nog Belgische interesse: "De bondscoach zit er veel in de tribunes"

Benito Raman speelt vandaag tegen de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg en waar hij doorbrak: AA Gent. Ook de Buffalo's zouden interesse gehad hebben om hem terug te halen, maar uiteindelijk werd het Anderlecht. Begeleider en makelaar Peter Smeets legt uit...

Smeets gaf de aanzet om terug te keren naar België. "Anderlecht blijft een grote club en het kon een speler met diepgang gebruiken. Bovendien is het een trend om terug te keren naar de Jupiler Pro League. Mignolet deed het, Defour deed het, Nainggolan nu ook. Het niveau zit hier goed", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Na een sterfgeval in de familie besloot Raman om terug te keren. “Bij een viertal Belgische teams stond Benito op de radar”, stelt Peter Smeets. “Maar Kompany nam de touwtjes in handen. Vincent belde naar Benito en het plaatje klopte. Weet je, toen Raman op zijn best was bij Schalke, was hij Rode Duivel. We zochten een team waar hij zich ook kon lanceren bij de nationale ploeg en de bondscoach is vaak present op Anderlecht.”