Patrick De Wilde heeft nieuwe job te strikken

Patrick De Wilde was aan de slag in Litouwen, maar gaat nu een nieuwe job aannemen in een ander werelddeel.

Patrick De Wilde (57 jaar) was al twee jaar technisch directeur bij de Litouwse voetbalbond, maar staat al langer dan vandaag te boek als een globetrotter. Globetrotter Hij was al actief in Tunesië, bij Salzburg, Lievering en ook als T2 bij Algerije, Hongarije en bij het Iraanse Tractor. Nu gaat hij aan de slag als technisch directeur bij Raja Casablanca. Volgens onze informatie zal hij deze week nog tekenen.