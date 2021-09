Neef van Junior Edmilson verlengt zijn contract bij Standard Luik

Thiago Paulo Da Silva langer bij Standard want het contract van de jonge verdediger heeft zijn contract verlengt.

Dat kondigde Standard zelf aan via de officiële kanalen. Standard kent een moeilijke periode want ze bevinden zich in financieel zwaar vaarwater. Daarom is het een opsteker dat één van hun beloftevolle jongeren langer bij hen blijft.

De linksachter is de neef van Edmilson Junior, die in het verleden al uitkwam voor Standard. Hij speelt sinds 2020 voor de Rouches, waar hij uitkomt voor de U18. Daarnaast is hij ook international bij de Belgische U18.