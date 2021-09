Vandenbempt laat zich uit over zaak Anderlecht: "Topje van de ijsberg" en "Heel wat zaken die daglicht niet mochten zien"

De zaak van RSC Anderlecht is hét nieuws van de dag. En volgens Peter Vandenbempt was er meer aan de hand.

"De zaak zou maar het topje van de ijsberg zijn, want er zouden nog tal van voorbeelden zijn waarbij geprobeerd is om Coucke op te lichten", aldus Vandenbempt bij Sporza.

"Dit hebben ze kunnen bewijzen. Het nieuwe bestuur heeft hier niets mee te maken, dus van imagoschade voor de club is er deze keer geen schade."

Daglicht

"Het is wel een aanwijzing dat de beweringen van Coucke destijds, over lijken in de kast, minder lichtzinnig waren dan wij op dat moment hadden beoordeeld."

"In ieder geval is dit opnieuw een aanduiding dat er in die succesvolle periode van Anderlecht onder Van Holsbeeck en Vanden Stock in de coulissen heel wat zaken zijn gebeurd die het daglicht niet mochten zien."