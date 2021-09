Een 'nieuwe' naam en geluksbrenger op de bank bij Beerschot

Bij Beerschot is er niet alleen een volledig nieuwe technische staf maar ook een 'nieuwe' materiaalmeester. Al is hij geen nieuwe naam maar een BB op het Kiel. Namelijk een Bekende Beerschotter.

Bij Beerschot is er een volledig nieuwe technische staf aangesteld deze week die moeten proberen om het behoud te verzekeren. Beerschot is namelijk tot op heden de enigste ploeg die nog niet kon winnen dit seizoen in de Jupiler Pro League.

Gelukkig zit nu hun geluksbrenger op de bank. Namelijk ere-materiaalmeester Joske Vanhout. Hopelijk kan hij de spelers inspirireren om eindelijk die drie punten te pakken.