Chelsea - Man City: wint Tuchel voor de vierde keer op rij van Guardiola?

De absolute topper van komend weekend is Chelsea - Manchester City, zaterdag al om 13:30 uur. De koploper van de Premier League thuis tegen de nummer vijf.

Vierde zege op rij voor Tuchel tegen Guardiola?

Sinds Thomas Tuchel op 26 januari bij Chelsea werd aangesteld, speelden de Londenaren drie keer tegen Manchester City en drie keer trok Chelsea aan het langste eind.

Op 17 april won Chelsea met 1-0 in de halve finale van de FA Cup, een maand later met 1-2 in de competitie en op 29 mei in de finale van de Champions League werd er met 0-1 gewonnen van Man City.

Wint Thomas Tuchel voor de vierde keer op rij van Pep Guardiola?

Opnieuw weinig goals?

Chelsea en Man City kregen dit Premier League-seizoen in vijf duels allebei slechts één doelpunt tegen en de recente onderlinge ontmoetingen leverden ook al niet veel doelpunten op: vijf stuks in drie duels.

Een nieuw tactisch schaakstuk ligt in de lijn der verwachting. Kunnen we zaterdag opnieuw weinig doelpunt verwachten?

Enkele mogelijke weddenschappen:

Chelsea wint van Man City (notering van 2.70)

Minder dan drie goals (notering van 1.80)

Lukaku scoort (notering van 2.40)