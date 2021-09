Onuachu heeft de knop omgedraaid: "Ik was pissed, maar dat had niets met Genk te maken"

Paul Onuachu loopt weer lachend rond bij Genk, zei John van den Brom gisteren nog. Dat is dit seizoen niet altijd zo geweest, want de boomlange Nigeriaan had het moeilijk met het feit dat er geen aanbiedingen kwamen voor hem.

Onuachu scoorde vorig seizoen aan de lopende band en was ook in het spel van Genk heel belangrijk. "Ik kán niets meer doen. Ik was ervan overtuigd dat ik een mooie transfer zou kunnen maken, maar de voetbalwereld is niet altijd fair. En veel clubs hebben het door de pandemie financieel moeilijk. Ik heb de knop snel moeten omdraaien", zegt hij in HLN.

Tegen Oostende werd hij door Van den Brom zelfs even uit de wedstrijdselectie gelaten omdat hij er mentaal niet klaar voor was. Intussen heeft hij een contractverlenging gekregen en is de glimlach teruggekeerd. "Ik was mezelf niet helemaal, dat klopt. Ik was pissed, maar dat had niets met Racing Genk te maken. Ik zocht geen excuses om niet te moeten spelen. 'Onuachu is minder omdat hij met een transfer in het hoofd zit', dat is iets wat ze van mij nóóit zullen kunnen zeggen."