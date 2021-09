Hollerbach triomfeert in Sclessin: "De zege was volledig verdiend"

We zullen het maar een tactisch steekspel noemen. Standard-STVV had niet veel om het lijf, maar na de match kon STVV-coach Bernd Hollerbach wel triomferen.

STVV sleepte in het slot de drie punten uit de brand na een mooie combinatie tussen Brüls en Reitz. "We hebben een constante match gespeeld, onze organisatie was heel goed", begon Hollerbach. "In de eerste helft hebben de twee ploegen elkaar geneutraliseerd, buiten de goal net voor de rust. Er was voor de rest geen enkele kans langs de twee kanten."

"Na de pauze waren wij duidelijk de beteren en hebben we veel kansen gehad. Ik moet mijn spelers feliciterren. Verleden week speelden we ook een goeie match tegen Genk, maar werden we niet beloond. De mentaliteit was opnieuw van hoog niveau en de zege is ook volledig verdiend", zei de Duitser.