Extra Belg in Champions League: Visser leidt Real Madrid - Sheriff Tiraspol

Lawrence Visser zal de eerste Belg zijn die een wedstrijd van Real Madrid zal leiden komende week.

Visser is door de UEFA aangeduid om een wedstrijd in de groepsfase van de Champions League in goede banen te leiden en mag afzakken naar een heuse topploeg want Visser zal Real Madrid-Sheriff Tiraspol in goede banen leiden.

Real Madrid won op de eerste speeldag met het kleinste verschil op het veld van Inter, het Moldavische Sheriff zorgde voor de verrassing van de speeldag door met 2-0 te winnen van Sjachtar Donetsk. Visser zal dus mee bepalen wie er naar de leiding springt in groep D.