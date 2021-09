Michael Owen leert bij na Chelsea-Manchester City: "Niemand zal de titel cadeau krijgen"

Manchester City versloeg zaterdagmiddag Chelsea in een onvervalste kraker in de Engelse Premier League.

Dat de zege voor City verdiend was, daar zijn de meesten het over eens. Ook Michael Owen, de voormalige topspits was te gast bij BT Sports en liet zich uit over de Engelse titelstrijd.

"Het toont dat niemand onklopbaar is. De overwinning van City zal hen een boost geven maar ze zijn nog niet helemaal vertrokken. United verloor ook van Aston Villa in eigen huis."

Owen gaat verder: "Het is eigenlijk een opluchting voor de andere teams want ze moeten ook gedacht hebben dat Chelsea zo ongelooflijk goed aan het spelen was en onklopbaar leek. De dingen veranderen heel snel. Ik denk dat het een ongelooflijk spannende titelrace zal worden, niemand zal zomaar van de rest weglopen", verwacht de voormalige aanvaller van onder meer Manchester United.