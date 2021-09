Leye moet oplossingen vinden voor Standard-aanval: "We creëren geen kansen"

Misschien moet Mbaye Leye toch eens in zijn B-kern gaan kijken waar Carcela en Lestienne zitten te verkommeren, want Standard kon tegen STVV amper voor gevaar zorgen. De nederlaag was dan ook logisch te noemen, want de Truienaars deden het in de tweede helft een pak beter.

Leye kon zijn ontgoocheling na de match niet onder stoelen of banken steken. "Wat we in de tweede helft lieten zien, was onvoldoende. We hebben te weinig kansen gecreëerd, we waren niet gevaarlijk genoeg. We hebben STVV terug in de wedstrijd laten komen na de 1-0. We waren in de tweede helft te slap in de duels en STVV heeft ons pijn kunnen doen", klonk het.

"We hebben het moeilijk om gevaar te creëren op de helft van de tegenstander, dat zagen we ook al tegen Seraing waar we een penalty nodig hadden om te scoren. We moeten beter doen, het is normaal dat het publiek ontgoocheld is. Offensief stelde het vanavond te weinig voor bij ons. Dit is een pijnlijke nederlaag, want we hadden de punten nodig om de aansluiting niet te verliezen.”