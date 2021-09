EK-winnaar krijgt eindelijk kans bij PSG in absolute topper

De Jonge Italiaan kwam gratis over van AC Milan, maar staat bekend als één van de beste keepers ter wereld. Volgens Fabrizio Romano mag Donnarumma tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne in de basis beginnen. PSG speelde zijn eerste wedstrijd in de groepsfase gelijk tegen Club Brugge. Er staat meteen druk op de ketel voor Messi en co.

Gigio Donnarumma is expected to start for Paris Saint-Germain vs Man City, as per @DiMarzio. The Italian goalkeeper is now favourite over Keylor Navas to play in Champions League match. 🇮🇹 #UCL #PSG #MCFC