Manchester United-coach onder druk: "Ontslag zou me niet verbazen"

Manchester United heeft deze zomer enkele keren stevig uitgehaald op de transfermarkt. Met spelers zoals Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho en Raphaël Varane werden er gerichte versterkingen binngehaald. Toch heeft het elftal nog niet echt kunnen overtuigen. De competitiestart was degelijk tot dat de ploeg van Solskjaer thuis 0-1 de boot in ging tegen Aston Villa.

In de Champions League zit Manchester United in een haalbare groep, maar op de eerste speeldag van het kampioenenbal verloor het met 2-1 op bezoek bij Young Boys. Volgens Adrian Durham zou een tweede nederlaag op rij in de Champions League wel eens het einde kunnen zijn voor Solskjaer bij Manchester United.

❌ “They can’t sign Ronaldo, Varane, & Sancho and go out in the group again?!”



“If they lose.. that’s it, isn’t it?” 😬



Adrian Durham wouldn’t be surprised to see Ole sacked, if #MUFC lose this week. pic.twitter.com/k7cq4rXtAV