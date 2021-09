Ondanks heel wat gemiste kansen: Zirkzee is toch iets speciaals in België

Joshua Zirkzee was een 'specialleke' om te beoordelen tijdens de match tegen KV Oostende. De spits van Anderlecht liet heel mooie dingen zien, maar miste ook enkele wenkende kansen.

Maar achteraf gaven die technisch verfijnde zaken toch de doorslag om hem een heel goeie quotering te geven. Raar dat hij de voorbije weken op de bank zat en slechts laat mocht invallen, want Kouamé maakte niet meteen een onuitwisbare indruk. "Er wordt veel gesproken over de jongens die de eerste 60 minuten spelen, maar in een vijfwisselsysteem is het heel belangrijk wie de laatste 30 speelt", gaf Kompany mee.

Maar ook hij weet dat hij iets speciaals in handen heeft, al is het waarschijnlijk ook weer maar voor een seizoen. "Het is een speciale speler ja. Ik heb ook dezelfde match gezien als jullie. Als ik niet gedacht had dat hij dit kon brengen, had ik hem niet laten spelen. Maar ik wil hier niet te veel over zeggen of hem te veel ophemelen. 't Is een speler die net 20 geworden is. Voor je het weet zetten we hem in de categorie van bijvoorbeeld Onuachu. We gaan hem behandelen als elk jong talent bij ons."

Ook Benito Raman en Majeed Ashimeru scoorden punten met hun respectievelijke invalbeurten. "Kijk, er is geen speler bij ons op de bank die geen druk zet op de basisspelers. En zo heb ik het graag! De waarheid ligt op het veld."